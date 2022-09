Mostro dalla testa di donna e corpo di avvoltoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mostro dalla testa di donna e corpo di avvoltoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARPIA

Significato/Curiosita : Mostro dalla testa di donna e corpo di avvoltoio

Chi è questo avvoltoio, ma toomes risponde che non ne sa niente, ma a trasformarlo in un mostro è stata la mala. le origini di questo nuovo avvoltoio, il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arpia (disambigua). nella mitologia greca, le arpie (lett. "le rapitrici", dal verbo greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con mostro; dalla; testa; donna; corpo; avvoltoio; Lo è il mostro che gode di prestigio; mostro protagonista di un film giapponese del 1954; Il mostro crudele delle favole; mostro che conduce Dante alle Malebolge; È colpito dalla fibrillazione; Frutti dalla buccia giallastra; Bandito dalla patria; Terra dell Antartide rivendicata dalla Francia; Lo si picchia in testa ; L antico dio egizio con un disco sulla testa ; L inizio del testa mento; Attesta no l identità e le idoneità di una persona; Una donna con l aureola; Abate donna ; La musica di Madonna ; Una donna che incanta; Fa parte del corpo non docente della scuola; Incorpo ree; Un lato del corpo umano; Relativo all osso più lungo del corpo umano; avvoltoio americano; Un avvoltoio del Sudamerica; L avvoltoio andino; Le mitiche donne avvoltoio ; Cerca nelle Definizioni