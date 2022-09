Misura di peso per guantoni da pugile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura di peso per guantoni da pugile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONCIA

Significato/Curiosita : Misura di peso per guantoni da pugile

pugile e showman statunitense. soprannominato "iron mike", "the baddest man on the planet" e "kid dynamite", è considerato uno dei migliori pugili di...

Storicamente l'oncia è un sottomultiplo dell'unità di misura principale normalmente adottata, tanto che, nell'uso comune della lingua italiana, l'espressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con misura; peso; guantoni; pugile; misura l umidità nell aria; S + una misura per chi beve birra; Si misura no sull acqua; Smisura to, esagerato; 11 peso delle tasse; Si lascia appeso in bagno; Un peso ... di poco peso ; Un calcio che tiene in sospeso ; Unità di peso dei guantoni ; Sport con i guantoni e a piedi nudi; Si pratica sul ring coi guantoni ; Il partner coi guantoni ... che fa allenare! ing; Un attrezzo del pugile ; Primo pugile ; Colpo del pugile ; Il pugile in declino li appende al chiodo; Cerca nelle Definizioni