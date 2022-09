Materia per barattoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia per barattoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LATTA

Significato/Curiosita : Materia per barattoli

Nel dicembre del 1961, l'autore sigillò 90 barattoli di latta, uguali a quelli utilizzati normalmente per la carne in scatola, ai quali applicò un'etichetta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi latta (disambigua). con il termine di latta (e con il suo sinonimo regionale tolla) si indica un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

