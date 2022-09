Un manovratore nel cantiere edile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un manovratore nel cantiere edile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRUISTA

Significato/Curiosita : Un manovratore nel cantiere edile

I fatti di san patrizio. alla fine di un lungo inseguimento, i due rimangono intrappolati in un cantiere edile in una buca con del cemento fresco e homer...

Operaio toscano (il padre amerigo, ex ciclista professionista, lavorava come gruista all'italsider di bagnoli, quartiere di napoli), sarri è cresciuto a castro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con manovratore; cantiere; edile; Ha il manovratore ; Un manovratore comunale; Le muove il manovratore ; Veicolo con il manovratore ; Riassume quanto è stato fatto nel cantiere sigla; Si indossa in cantiere ; Quello giallo è necessario indossarlo in cantiere ; Una recinzione del cantiere ; Lavora per un impresa edile ; Il sedile della pitonessa; Irragionevole predile zione per tutto ciò che è straniero; Malta edile che può essere magra o grassa;