In mano all arbitro di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mano all arbitro di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALLONE

Significato/Curiosita : In mano all arbitro di calcio

Del gioco del calcio. l'arbitro, noto anche con i termini di uso comune quali "direttore di gara" o "giudice di gara", è un ufficiale di gara dello sport...

Disambiguazione – se stai cercando premi omonimi, vedi pallone d'oro (disambigua). il pallone d'oro (ballon d'or, in francese), noto in precedenza anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con mano; arbitro; calcio; Un lato del corpo umano ; Un mano vratore nel cantiere edile; Germano , attore; Quella di mano si dà per presentarsi; Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici; La getta... l arbitro ; Scorretta per l arbitro ; Vi ricorre l arbitro di calcio; Carlo, allenatore di calcio ; Soprannome del Barcellona calcio spa; Un calcio da undici metri; Il numero del fantasista nel calcio ; Cerca nelle Definizioni