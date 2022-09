Macchina per applicare coperchietti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per applicare coperchietti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CAPSULATRICE

Significato/Curiosita : Macchina per applicare coperchietti

Una macchina semplice è un tipo di macchina che non si può scomporre in macchine ancora più elementari. dal punto di vista storico, le macchine semplici...

All'eno-meccanica, cioè a quell'insieme di prodotti quali autoclavi, capsulatrici, sciacquatrici, riempitrici, sistemi di tappatura e chiusura, gabbiettatrici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

