Località termale in provincia di Pisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località termale in provincia di Pisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Localita termale in provincia di pisa

in latino) è un comune italiano di 30 636 abitanti della provincia di pisa in toscana, conosciuto in antichità come aquae pisanae e poi come bagni di...

casciana terme (castrum ad aquas o balneum ad aquas in latino) è una frazione del comune italiano sparso di casciana terme lari, nella provincia di pisa...