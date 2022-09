Locali per buoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per buoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STALLE

Significato/Curiosita : Locali per buoi

Tonnellate di rifiuti tossici con la complicità di amministratori e imprenditori locali: l'accusa è di tentato disastro ambientale in complicità con la criminalità...

Il passo stalle (staller sattel in tedesco, 2.052 m) è un valico alpino delle alpi centrali, al confine fra italia e austria, che mette in comunicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con locali; buoi; locali tà termale in provincia di Pisa; Una locali tà calabra sullo Ionio; Il sugo che trae nome da una locali tà laziale; locali tà dell Adriatico contigua a Gabicce; Sacrificio di cento buoi nell Antica Grecia; S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano; Lo tiravano i buoi nella battaglia di Legnano; I guardabuoi diffusi nelle garzaie; Cerca nelle Definizioni