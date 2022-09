Locale da fitness - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale da fitness. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALESTRA

Significato/Curiosita : Locale da fitness

Muscle & fitness è una rivista mensile americana dedicata al mondo del bodybuilding e del fitness fondata da joe weider, uno dei pionieri del fitness già negli...

Soggetto a limitazioni e non esercitabile in molti casi. la palestra è anche una passione. in palestra si può svolgere l'attività del culturismo nota anche come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

