Un locale in cui si entra a stomaco vuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale in cui si entra a stomaco vuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRATTORIA

Significato/Curiosita : Un locale in cui si entra a stomaco vuoto

un dolore profondo nella parte superiore dell'addome a stomaco vuoto. recentemente si è scoperto che nello stomaco di molti individui è presente un batterio...

Altre definizioni con locale; entra; stomaco; vuoto; locale da fitness; locale in cui si servono hamburger e patatine fritte; Un tribunale locale ; L ente locale che ha sostituito alcune province; È centra lizzata nei condomini; entra ndo nell outlet; entra to violentemente in contatto; Un lago dell ltalia centra le; Studia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino; Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco ; L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti; Deve riempire lo stomaco ; L autrice di vuoto d amore; Si usa per esperimenti sulla caduta dei gravi nel vuoto ; Il bungee che si fa nel vuoto ing; Ambiente... vuoto ; Cerca nelle Definizioni