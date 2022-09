Un libro con tanti nomi e numeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un libro con tanti nomi e numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ELENCO TELEFONICO

Accoglieva amici e parenti con una corona d'argento. questo sia per festeggiare la buona sorte di aver prolungato la vita di coppia per tanti anni, sia per...

Come apparire negli elenchi. gli odierni elenchi telefonici possono contenere anche i numeri di cellulare. il primo elenco telefonico europeo apparve nel...

Altre definizioni con libro; tanti; nomi; numeri; Una parte del libro ; Il libro delle cose da fare; Un libro di Solochov; Restaurare... un libro ; Snelli e scattanti ...come i felini; Gli abitanti della città francese dei bouchons; Gi Ilimani cantanti ; L antica Costanti nopoli; Uno dei nomi della verdura detta barba di frate; __ Smith, Filosofo ed economi sta; Suddividono in fasce le carte astronomi che; Si nomi nano con le altre; Aiuta ad... indovinare i numeri del lotto; Un quadrato di 100 numeri ; I volumi di 52 numeri ; Spettacolo con molti numeri ; Cerca nelle Definizioni