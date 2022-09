Ci si lega l offesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si lega l offesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DITO

Significato/Curiosita : Ci si lega l offesa

Matteo salvini (milano, 9 marzo 1973) è un politico italiano. iscritto alla lega nord dal 1990, è stato consigliere comunale di milano (1993-1998, 2006-2008)...

Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con lega; offesa; Un rivoluzionario collega di Danton; L Alexis lega to al partito greco Syriza; Per lega re qualcosa non si usa quella di montaggio; Gianfranco politologo e ideologo della prima lega ; offesa ad un pubblico ufficiale; offesa all amor proprio; Un offesa infamante fatta alle spalle; Un offesa infamante; Cerca nelle Definizioni