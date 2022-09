Il lago anticamente detto Sabatino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago anticamente detto Sabatino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BRACCIANO

Significato/Curiosita : Il lago anticamente detto sabatino

Dominante sull'omonimo lago detto anche lago sabatino. situato nel cuore della tuscia romana, bracciano sorge sulle alture dei monti sabatini, più precisamente...

Originato il lago di bracciano. parte del territorio comunale prospiciente il lago ricade nel parco naturale regionale di bracciano-martignano. classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con lago; anticamente; detto; sabatino; Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale; Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale; Arcipelago asiatico con capitale Manila; Regione lombarda fra Milano e il lago di Como; anticamente il «velocifero» era un..; Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali; Vaso di ceramica anticamente d uso farmaceutico; anticamente portava la sposa a casa dello sposo; L addetto alle telecomunicazioni sulla nave; detto : Partire è un po ; Palindromo detto anche amminobenzene; Così fu detto Iacopo Tatti; Un lago di Roma detto anche sabatino ; Lago laziale detto anche sabatino ; Cerca nelle Definizioni