Invecchiato troppo in dispensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invecchiato troppo in dispensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STANTIO

Significato/Curiosita : Invecchiato troppo in dispensa

Artista ormai sfatto, a volte in stato confusionale, palesemente invecchiato, paurosamente in sovrappeso, e nel complesso in pessima forma fisica. tali condizioni...

Amore e psiche stanti è un’opera di antonio canova conservata nel museo del louvre a parigi. la scultura è alta 145 cm ed è in marmo bianco, è stata scolpita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Un liquore invecchiato in fusti di rovere; Ammuffito, invecchiato ; Raggrinzito, invecchiato ; Vino invecchiato in apposite botti di rovere; Restare troppo sotto le coltri; Così si va quando si va troppo piano; Purtroppo . a questo punto; La richiesta di chi vuol troppo ; Indispensa bile attrezzo... del prestigiatore; La dispensa dal pagamento di imposte; La dea greca dispensa trice di vendetta e giustizia; dispensa re con magnanimità;