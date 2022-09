Insetti da disinfestazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetti da disinfestazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCARAFAGGI

Significato/Curiosita : Insetti da disinfestazione

E propri piani di lotta. in senso stretto la disinfestazione si riferisce alla lotta contro gli insetti, mentre le operazioni contro i ratti vengono definite...

Negli ambienti frequentati dagli scarafaggi domestici, e brachygaster minuta. altro parassitoide oofago di scarafaggi domestici, citato in letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

