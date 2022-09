L indovina l ha di cristallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indovina l ha di cristallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SFERA

Significato/Curiosita : L indovina l ha di cristallo

Chiamata anche palla di cristallo, è uno strumento che alcuni chiaroveggenti, indovini e medium adoperano in quanto lo ritengono in grado di aiutarli ad esercitare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sfera (disambigua). la sfera (dal greco antico: sfaa, sphaîra) è il solido geometrico costituito...

