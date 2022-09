Indica quantità o grado inferiore al normale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica quantità o grado inferiore al normale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IPO

Significato/Curiosita : Indica quantita o grado inferiore al normale

L’indice glicemico o ig (dall'inglese glycemic index, abbreviato in gi) di un alimento indica la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito all'assunzione...

Disambiguazione – "ipo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ipo (disambigua). un’offerta pubblica iniziale, in sigla ipo (dall'inglese initial... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

