Indagini sull opinione pubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indagini sull opinione pubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SONDAGGI

Significato/Curiosita : Indagini sull opinione pubblica

Quel periodo. la scomparsa dei tre attivisti catturò l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale: l'fbi offrì una ricompensa di 25.000 dollari a chi fornisse...

Conoscere l'opinione di un gruppo di persone relativo ad un dato argomento. i sondaggi d'opinione, di solito, vengono svolti rivolgendo ad un campione di riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con indagini; sull; opinione; pubblica; indagini sistematiche; Aiuta il commissario Basettoni nelle indagini ; Apparecchiature mediche per indagini polmonari; indagini , investigazioni; Si infrangono sull e scogliere; Starnazza sull aia; L antico dio egizio con un disco sull a testa; Il tempio sull Acropoli; Lo è l opinione avuta in comune con altri; La cambia chi muta opinione , spesso per tornaconto; opinione o decisione comune a tutti; Uniformarsi all opinione corrente; pubblica a sue spese; pubblica piazza della polis greca; pubblica re una rivista; Lodare solennemente e pubblica mente; Cerca nelle Definizioni