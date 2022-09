Impasto di crusca e d acqua per il pollame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impasto di crusca e d acqua per il pollame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOZZIMA

Significato/Curiosita : Impasto di crusca e d acqua per il pollame

L'viii secolo la classe più ricca poté godere di una vasta abbondanza e varietà di cibarie (cereale, pollame e selvaggina) cotte nella creta secondo l'usanza...

Moglie era agli scappini, il garzone scaprugginava, la fante preparava la bozzima... sono un murcido, veh, son perfino un po' gordo, ma una tal calma, mal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

