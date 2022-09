Illustra la merce in vendita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Illustra la merce in vendita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATALOGO

Significato/Curiosita : Illustra la merce in vendita

se in cambio di una merce prodotta il capitalista «riceve una somma di altre merci la cui produzione è costata di meno, ha perduto» mentre, in caso...

Con la parola catalogo, l'elenco delle truppe achee fornito da omero nell'iliade, mentre invece senofonte indicò come quelli del catalogo i cittadini ricchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

