_ Hemingway, la protagonista di Manhattan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Hemingway, la protagonista di Manhattan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARIEL

Significato/Curiosita : _ hemingway, la protagonista di manhattan

Mariel hemingway (mill valley, 22 novembre 1961) è un'attrice statunitense, candidata all'oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1980. figlia di john...

Stai cercando il nome proprio di persona femminile, vedi maria (nome). mariel è un comune di cuba, situato nella provincia di artemisa. dista circa 40... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

