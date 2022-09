Le hanno bambini e adulti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno bambini e adulti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosita : Le hanno bambini e adulti

Generazione di bambini successiva a quella indaco, detta dei "bambini di cristallo" (crystal children). a seconda delle fonti, i bambini indaco vengono...

2001 ai – codice vettore iata di air india ai – iso 3166-1 alpha-2 di anguilla ai – codice iso 3166-2:ch del canton appenzello interno (svizzera) .ai – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con hanno; bambini; adulti; Le hanno aquile e gufi; Di solito hanno un tappo; L hanno monti e galli; hanno le mani lunghe; Vi sguazzano i bambini ; Per i bambini è il break del pomeriggio; Fa divertire i bambini più piccoli; Parchetto per bambini ; Spesso devono essere accompagnati da adulti ; Gli adulti per i giovani Anni 70; Distingue i drink per adulti da quelli per bambini; Girini... ormai adulti ; Cerca nelle Definizioni