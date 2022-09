Il gommista l effettua alle ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gommista l effettua alle ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : BILANCIAMENTO

Significato/Curiosita : Il gommista l effettua alle ruote

Distributore di benzina o da un gommista autorizzato. la misura richiede pochi minuti ed è in genere gratuita. si effettua con un manometro, analogico o...

In informatica il bilanciamento del carico, in inglese load balancing, è una tecnica informatica utilizzata nell'ambito dei sistemi informatici che consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con gommista; effettua; alle; ruote; Lo sostituisce il gommista ; Lo cambia il gommista ; L aziona il gommista ; L aziona il gommista ; Lo effettua il calciatore bloccando il pallone; effettua gli esami con le provette; La effettua il tennista sotto rete; Li effettua no i tennisti per scaldarsi; Dalle loro finestre ci guardano in casa; Il Guardiola famoso alle natore; Attacca il muscolo alle ossa; Ruminante dalle corna ramose; Mezzo di piccola cilindrata su due ruote ; Un carretto a due ruote ; Sotto le suole hanno lame o ruote ; Veicolo da strada con due ruote ;