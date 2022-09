Gli estremi dell assegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli estremi dell assegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosita : Gli estremi dell assegno

Determinata nel titolo stesso. si ritiene che gli antichi romani utilizzassero una forma embrionale di assegno nel i secolo a.c., detta praescriptio. i mercanti...

Azienda ospedaliera ao – codice vettore iata della russa avia nova dal 2009 (della australiana australian airlines fino al 2007) ao – codice iso 3166-1... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

