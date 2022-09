Il giardino di Palazzo Pitti, a Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giardino di Palazzo Pitti, a Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOBOLI

Significato/Curiosita : Il giardino di palazzo pitti, a firenze

palazzo pitti è un imponente palazzo rinascimentale di firenze. si trova nella zona di oltrarno, a breve distanza da ponte vecchio. il nucleo originale...

Sul colle di boboli, attraverso un profondo anfiteatro a forma di ferro di cavallo. l'anfiteatro segna il punto dove la collina di boboli venne scavata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

