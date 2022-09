Funghi ottimi trifolati o sott olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funghi ottimi trifolati o sott olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORCINI

Significato/Curiosita : Funghi ottimi trifolati o sott olio

trifolato, come condimento per risotti e con carne e salsiccia. gli esemplari piccoli e sodi si prestano egregiamente alla conservazione sott'olio o sott'aceto...

Boletus edulis boletus aereus boletus pinophilus boletus aestivalis i porcini non sono confondibili con altri funghi. le loro forme, proporzioni e colori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

