Il fumettista de La profezia dell armadillo - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : ZERO CALCARE

L'armadillo, spesso interpellato come amico armadillo, è un personaggio immaginario creato dal fumettista zerocalcare. il personaggio è, insieme allo...

Internet, s'ispirò al ritornello dello spot televisivo di un prodotto anti-calcare che stava andando in onda in quel momento.

