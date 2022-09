Frédéric, il fisico francese che sposò Irène Curie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frédéric, il fisico francese che sposò Irène Curie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : JOLIOT

Significato/Curiosita : Frederic, il fisico francese che sposo irene curie

Figlia primogenita di pierre e marie curie, sorella di ève curie. irène sposò il 9 ottobre 1926 il fisico frédéric joliot dal quale ebbe due figli, divenuti...

Irène joliot-curie (parigi, 12 settembre 1897 – parigi, 17 marzo 1956) è stata una chimica e fisica francese. figlia primogenita di pierre e marie curie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

