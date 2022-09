La forma di previdenza ignorata dagli spreconi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma di previdenza ignorata dagli spreconi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISPARMIO

Significato/Curiosita : La forma di previdenza ignorata dagli spreconi

Futuro. il risparmio è dunque un sacrificio del consumo presente, in vista di un maggiore consumo futuro. si noti la differenza tra risparmio ed investimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con forma; previdenza; ignorata; dagli; spreconi; Si forma sul fondo delle botti; L isola che forma lo Stato africano con Principe; Piena corrispondenza di forma e dimensione; forma zione rocciosa che può dare rifugio; La previdenza ... che assiste i lavoratori; Una forma di previdenza ; La previdenza che lo sprecone ignora; L'Istituto di previdenza per i Dipendenti Pubblici; Virtù ignorata dai traditori; Una virtù ignorata dai traditori; Uno strumento per scandagli are; Energia sfruttata dagli impianti fotovoltaici; Ci allontana dagli altri; I rischi corsi dagli intrepidi; Cerca nelle Definizioni