Fiume sacro indù - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : GANGE

L'architettura dei templi indù prevede una struttura aperta simmetricamente guidata, con molte varianti, su una griglia quadrata di pada, con figure geometriche...

Il gange (afi: /'gane/; chiamato localmente ganga, devanagari ) è un grande fiume del subcontinente indiano che attraversa le pianure del nord dell'india... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

