Figura geometrica che rappresenta la Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura geometrica che rappresenta la Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GEOIDE

Linea orizzontale rappresenta l'equatore e quella verticale un meridiano. il termine "terra" deriva dall'omologo latino terra, che probabilmente era originariamente...

Misurazioni corrette nelle tre dimensioni: sferoide, ellissoide e geoide. un geoide è una superficie perpendicolare in ogni punto alla direzione della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

