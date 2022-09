Fermaglio che può essere prezioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fermaglio che può essere prezioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLIP

Capocchia può essere in materiale diverso dal gambo: vetro, avorio, perla, smalto, madreperla, pietre dure, possono renderlo un oggetto prezioso. veniva...

clip – abbreviazione di videoclip clip – graffetta metallica usata in chirurgia clip – peptide della catena invariante associato alle molecole mhc di classe...

Un tipo di fermaglio ; fermaglio a C; fermaglio per pratiche; Piccolo fermaglio metallico di cancelleria; essere in evidenza; Può essere viaggiatore; Una zona che può essere inospitale o deserta; Può essere ceduo; Un colore... prezioso ; È prezioso quello del collo; Oggetto raro e prezioso ; L oro più prezioso ne ha 24;