Fascio di fibre muscolari - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LACERTO

Tessuto muscolare). ciascun fascicolo è circondato da tessuto connettivo, detto perimisio. l'unità cellulare è formata da fibre muscolari di forma allungata...

Il ramarro orientale (lacerta viridis laurenti, 1768) è un sauro della famiglia dei lacertidi, di colore verde brillante, rapidissimo nei movimenti. può...

Si definisce così un fascio di rette parallele; Portava il fascio con la scure; Grosso fascio di spighe falciate; Un fascio di spighe di grano; Storico marchio italiano di fibre artificiali; Rende adatti all uso materiali come pelli o fibre ; Massa di fibre contrattili; Le fibre come il lino e la canapa; Se scorretta, può causare dolori muscolari ; Causa contrazioni muscolari involontarie; Un composto dei tessuti muscolari ; Improvvisi dolori muscolari ;