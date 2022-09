Farina usata per fare dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farina usata per fare dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Farina usata per fare dolci

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi farina (disambigua). la farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con farina; usata; fare; dolci; Nella farina e nella crusca; Servee per vagliare la farina ; Una farina alimentare come la tapioca; farina di grano duro; Lo era, in realtà, la Santa Maria usata da Colombo; La non più usata corona del Papa; Quella sotto sale è usata per la bagna cauda; Una salsa usata a gocce nei cocktail; Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero; Il libro delle cose da fare ; Lo si deve fare con le candeline al compleanno; Macchinette utilizzate per fare imballi di cartone; È usato nell industria dolci aria; dolci , teneri; dolci frutti con nocciolo a siluro; Ciliegie agrodolci ; Cerca nelle Definizioni