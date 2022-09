Far cuocere lentamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far cuocere lentamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CROGIOLARE

Significato/Curiosita : Far cuocere lentamente

E il resto degli ingredienti, veniva circondata dalle braci e lasciata cuocere a lungo. in italia è un tipico piatto del nord della penisola ed è spesso...

Regione certamente depressa, certamente dimenticata, non per questo immobile quasi si volesse crogiolare della emarginazione in un vittimismo di maniera»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

