Fango molto bagnato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fango molto bagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MELMA

Significato/Curiosita : Fango molto bagnato

Diffuso principalmente sugli appennini. bagnato con acqua si spappola e, come tutte le rocce argillose, forma un fango scivoloso che riprende la propria durezza...

Acqua, sinonimo di fango melma, fiume in provincia di treviso precedente denominazione (fino al 1935) del comune di silea (tv) melma, romanzo di eraldo baldini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

