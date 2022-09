Un famoso personaggio di Stallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un famoso personaggio di Stallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMBO

Significato/Curiosita : Un famoso personaggio di stallone

Figlio appena nato di rocky. stallone divorzia dalla czack il 14 febbraio 1985. durante il matrimonio con la czack, nel 1980, stallone ha una relazione...

rambo (first blood) è un film del 1982 diretto da ted kotcheff. la pellicola, con protagonista sylvester stallone, è l'adattamento cinematografico del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

