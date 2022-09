Il famoso colonnello ucciso dai Sioux - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il famoso colonnello ucciso dai Sioux. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il famoso colonnello ucciso dai sioux

Battaglia del little bighorn ebbe luogo il 25 giugno 1876 tra una forza combinata di lakota (sioux), cheyenne e arapaho e il 7º cavalleria dell'esercito degli...

George armstrong custer (new rumley, 5 dicembre 1839 – little bighorn, 25 giugno 1876) è stato un militare statunitense. fu ufficiale dell'esercito degli...