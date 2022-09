espiatorio: la paga per tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: espiatorio: la paga per tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPRO

Significato/Curiosita : Espiatorio: la paga per tutti

Infatti, la possibilità di diventare un capro espiatorio lo porterebbe a impegnarsi in progetto a basso rischio e con basso rendimento; in più, la stessa...

Il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel tempio di gerusalemme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

