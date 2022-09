Si esercita sulle... pupille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esercita sulle... pupille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUTELA

Significato/Curiosita : Si esercita sulle... pupille

Nel diritto romano la tutela dell'impubere è un istituto che limita la capacità legale d'agire del minore. ai bambini maschi di età inferiore a 14 anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

