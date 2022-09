L era geologica in corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L era geologica in corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CENOZOICA

Delle tre ere geologiche del fanerozoico. ha avuto inizio 65,5 ± 0,3 milioni di anni fa, al termine del mesozoico ed è tuttora in corso. la commissione...

Il cenozoico, dal greco a kainòs (nuovo) e zoè (vita) cioè nuova vita, detto anche terziario, è l'ultima delle tre ere geologiche del fanerozoico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

