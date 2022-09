Entrato violentemente in contatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrato violentemente in contatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLLISO

Significato/Curiosita : Entrato violentemente in contatto

Giornalistiche e per i libri di memorie sulle campagne a cui aveva preso parte. entrato in politica agli inizi del xx secolo, ricoprì incarichi ministeriali nel...

collis – termine latino indicante un leggero rilievo o una collina di piccole dimensioni collis (nome) – nome adam collis – regista e attore statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

