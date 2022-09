L eliminazione della vocale finale d una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eliminazione della vocale finale d una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRONCAMENTO

Significato/Curiosita : L eliminazione della vocale finale d una parola

Delle parole plurisillabe italiane hanno l'accento sulla penultima vocale. nella quasi totalità dei casi, se l'accento cade prima della penultima vocale il...

troncamento (o anche apocope) – in linguistica, caduta di un fono o di una sillaba in finale di parola troncamento – in matematica, operazione che approssima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

