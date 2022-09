Dolce che i Siciliani preparano con la ricotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce che i Siciliani preparano con la ricotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASSATA

Significato/Curiosita : Dolce che i siciliani preparano con la ricotta

Degli altri comuni siciliani e delle altre regioni, e possono essere semplicemente con acqua, farina e zucchero, e ripiene di ricotta (preferibilmente iblea)...

Disambiguazione – "cassata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cassata (disambigua). la cassata siciliana (dall'arabo quas'at, "bacinella"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

