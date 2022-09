dog: le gare di slitte trainate dai cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: dog: le gare di slitte trainate dai cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SLED

Significato/Curiosita : Dog: le gare di slitte trainate dai cani

Praticato su slitte trainate da cani e guidate da un conduttore, detto con termine inglese musher. di norma praticato sulla neve con cani di razza nordica...

A great big sled è un singolo della rock band the killers, pubblicato il 5 dicembre 2006. la canzone è entrata nella classifica dei singoli britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

