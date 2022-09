Dispositivi che riuniscono più prese elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivi che riuniscono più prese elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIABATTE

Significato/Curiosita : Dispositivi che riuniscono piu prese elettriche

Tipi di tessuti. esistono vari tipi di ciabatte, come quelli qui sotto elencati. di pezza: sono le classiche ciabatte da casa realizzate in tessuto, spugna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con dispositivi; riuniscono; prese; elettriche; dispositivi che scagliano bersagli volanti; dispositivi ottici che poggiano sul naso; Sistema di connessione senza fili tra dispositivi ; dispositivi delle sveglie; Vi si riuniscono in conclave; Si riuniscono a Palazzo Madama; Si riuniscono in comitive; Quelli anonimi si riuniscono a scopo terapeutico; Figura geometrica che rapprese nta la Terra; Quella di mano si dà per prese ntarsi; L Ezio storico prese ntatore di Striscia la Notizia; Una notizia che si riprese nta dopo un lungo giro; Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funivie; Nelle bici elettriche è assistita; Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche ; Il dispositivo che riunisce più prese elettriche ; Cerca nelle Definizioni