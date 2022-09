Dice Messa tutti i giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dice Messa tutti i giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRETE

Significato/Curiosita : Dice messa tutti i giorni

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messa (disambigua). la messa, detta talvolta santa messa o celebrazione eucaristica, è una liturgia propria...

Disambiguazione – "prete" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi prete (disambigua). disambiguazione – "preti" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con dice; messa; tutti; giorni; Si dice di questioni che si trascinano da molto tempo; Si dice di Stati che esercitano il predominio su altri; dice la sua in una cabina; FTSE, indice di Borsa; Segnala l arrivo di un messa ggio sul telefono; Castigata per una colpa commessa ; messa ggi vocali; Può confessare e dire messa ; espiatorio: la paga per tutti ; Fa spalancare la bocca a tutti ; Vengono tutti al pettine, secondo un popolare proverbio; Concernente tutti gli Stati musulmani; Tre giorni prima della Pasqua; Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno; Deve essere convertito in legge entro 60 giorni ; Di questione che dura da oltre 365 giorni ; Cerca nelle Definizioni