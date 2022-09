Il deposito che ostruisce i tubi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il deposito che ostruisce i tubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALCAREO

Significato/Curiosita : Il deposito che ostruisce i tubi

Pilota in alcune situazioni può capitare che il silenziatore si ostruisca o occluda, a causa di eccessivo deposito d'olio, portando ad una riduzione della...

L'alabastro calcareo (o alabastro orientale) è un materiale facilmente lavorabile, dato che ha una durezza pari a 3-4 sulla scala di mohs. era un materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

