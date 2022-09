Corrispondere l affetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrispondere l affetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIAMARE

Significato/Curiosita : Corrispondere l affetto

Stato affetto una volta, sebbene essi non esistano, né siano presenti» (e ii, p17c), e questo «fino a quando il corpo [umano] non venga affetto da un...

Il fatto di riamare, come fosse una condanna. riassumendo l'esegesi corrente è: "l'amore, che a nessuno risparmia, se amato, di riamare"; "l'amore, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

