Condire con cloruro di sodio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condire con cloruro di sodio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALARE

Significato/Curiosita : Condire con cloruro di sodio

Il sale da cucina è un ingrediente di cucina, costituito quasi completamente da cloruro di sodio (ovvero il sale sodico dell'acido cloridrico). a temperatura...

la porta salaria consentiva alla via salaria il passaggio attraverso le mura aureliane. fu demolita nel...

Altre definizioni con condire; cloruro; sodio; Per condire l insalata; L olio più adatto per condire l insalata; Nella salsa della cucina ligure per condire i pansotti; Dà il nero per condire uno squisito risotto; Il più comune è cloruro di sodio; Insaporita col cloruro di sodio; Contenenti cloruro di sodio; Una... fabbrica di cloruro di sodio; Così ha inizio l episodio ; Il più comune è cloruro di sodio ; Quello di sodio è un sale usato come conservante; Episodio o azione di una partita; Cerca nelle Definizioni